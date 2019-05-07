شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يلتقي رئيس الوزراء العراقي في بغداد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الثلاثاء) إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، وسط تصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما قاله مصدر حكومي عراقي لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أنّ بومبيو التقى رئيس الوزراء العراقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ساعة متأخرة من مساء اليوم.