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بومبيو يلتقي رئيس الوزراء العراقي في بغداد

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الثلاثاء) إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، وسط تصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب ما قاله مصدر حكومي عراقي لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أنّ بومبيو التقى رئيس الوزراء العراقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في ساعة متأخرة من مساء اليوم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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