شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحقة جنائية لنواب معارضين للرئيس الفنزويلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كراكاس) أمرت المحكمة العليا الفنزويلية اليوم (الثلاثاء) بملاحقات جنائية بحق ستة نواب من المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بعد إسبوع من الدعوة التي أطلقها الزعيم المعارض خوان غوايدو للتمرد في البلاد، وأيده فيها النواب الستة.

أمرت المحكمة العليا الفنزويلية اليوم (الثلاثاء) بملاحقات جنائية بحق ستة نواب من المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو، وذلك بعد إسبوع من الدعوة التي أطلقها الزعيم المعارض خوان غوايدو للتمرد في البلاد، وأيده فيها النواب الستة.

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