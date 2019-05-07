شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: قاذفات «بي 52» لردع إيران عن القيام بأي هجوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل عدة قاذفات من طراز «بي 52» إلى منطقة الخليج، لردع إيران عن القيام بأي هجوم قد تكون تعد له.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» في بيان، اليوم (الثلاثاء)، أن هذا الانتشار تبرره مؤشرات واضحة في الآونة الأخيرة تشير إلى أن القوات الإيرانية وشركاءها يعدون للقيام بهجوم محتمل على القوات الأمريكية.

وكان مستشار الأمن القومي جون بولتون أعلن أمس الأول (الأحد) نشر حاملة طائرات ومجموعتها الجوية والبحرية في منطقة الخليج.