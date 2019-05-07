شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد: ملتزمون في «الرباعي» حول تنفيذ قطر لبنود اتفاقية الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

قطع وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني محمد بن إبراهيم المطوع بعدم صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، من تفسيرات وتأويلات بشأن فحوى الاتصال بين رئيس الوزراء البحريني وأمير قطر. ونفى المطوع نفيا قاطعا أن يكون قد تواصل مع هذه المواقع كما روجت له وقامت بتفسير تصريحه الذي أدلى به بما لا يتفق ولا يستقيم مع ما جرى حقيقة، قائلاً إنه «لا صحة أبدا لما أوردته هذه المواقع من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة».

وأشار إلى أنه صرح إلى وكالة انباء البحرين (بنا) الليلة الماضية توضيحا للموقف الرسمي للبحرين والتزاماتها الكاملة مع شقيقاتها المملكة والامارات ومصر حول تنفيذ قطر ما التزمت به في 2013 و2014، وحتى لا يتم تأويل أو تفسير ما جرى بعيدا عن الواقع.