سلال السعودية الرمضانية تصل إلى ألبانيا وكشمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وصلت السلال الرمضانية التي توزعها السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إلى جمهورية باكستان الإسلامية، حيث قام المركز أمس بتوزيع 1,000 سلة رمضانية في مقاطعة مظفر أباد بإقليم كشمير، بلغ عدد المستفيدين منها 6,000 عائلة.

ووزع المركز السلال الرمضانية الغذائية في محافظة «كاويا» بجهورية ألبانيا، حيث وزع 400 سلة غذائية في المحافظة لتلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة خلال شهر رمضان. وحضر التوزيع مسؤولون من المشيخة الإسلامية الألبانية، ومفتي محافظة كاويا، وعدد من أعضاء دار الإفتاء بالمحافظة.

وأعرب مفتي مدينة لوشنيا غراموز بليكو عن خالص الشكر والتقدير للسعودية ممثلة بالمركز على ما قدمت وما زالت تقدم من مساعدات إنسانية وخيرية متنوعة لصالح الشعب الألباني المسلم.

واستفاد 1,400 مريض ومرافق في مستشفيات مديرية قعطبة بالضالع من وجبات الإفطار الجاهزة التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وواصل المركز توزيع وجبات الإفطار الجاهزة في مديرية الحوطة بمحافظة لحج اليمنية، حيث جرى توزيع 1,428 وجبة، استهدفت النازحين وعابري السبيل وذوي الاحتياجات الخاصة.