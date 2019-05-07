قوات حفتر تسقط طائرة حربية وتأسر قائدها الإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طرابلس

قالت مصادر في الجيش الوطني الليبي»إن قوات المشير حفتر أسقطت طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق في طرابلس». وأضافت أن «الطائرة كانت تقصف تمركزات الجيش جنوب طرابلس قبل أن تسقطها مقاتلتنا ويتم القبض بعد ذلك على قائدها الذي اتضح أنه إيطالي الجنسية»، كما نشرت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شخصا مقبوضا عليه من قبل قوات حفتر وعليه علامات إصابات بالرأس، وهو الطيار الإيطالي الجنسية بحسب المصادر.

ورفضت حكومة الوفاق الوطني الليبية الإدلاء بأي تصريح حول الأخبار التي تفيد بقيام قوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر بإسقاط طائرة حربية تابعة لها أمس. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الوطني، محمد قنونو: نحن في حالة حرب، لم نصرح بأي شيء حول الأمر.