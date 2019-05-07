ترمب يعفو عن أمريكي قتل معتقلا عراقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصدر عفوا عن مجند أدين بقتل معتقل عراقي. وقال البيت الأبيض في بيان «قضية بيهانا اجتذبت دعما واسعا من الجيش والمسؤولين المنتخبين في أوكلاهوما والشعب»، وأضاف البيان «وقع 37 جنرالا وأميرالا إلى جانب المفتش العام السابق بوزارة الدفاع على مذكرة قصيرة تأييدا لادعاء الدفاع عن النفس، وفي ضوء هذه الحقائق يستحق بيهانا تماما هذه المنحة من الرأفة التنفيذية».

وكان الملازم أول السابق مايكل بيهانا أدين عام 2009 بقتل علي منصور محمد، بزعم أنه من عناصر تنظيم القاعدة، ويشتبه في تورطه بهجوم مميت على مفرزة بيهانا العسكرية في العام السابق لمقتله.

وفي البداية صدر حكم بالسجن لمدة 25 عاما بحق بيهانا وتم تخفيفه إلى 15 عاما ثم تم إطلاق سراحه بموجب إفراج مشروط عام 2014 بعد قضاء خمس سنوات في السجن. وبدون العفو الرئاسي كان بيهانا سيبقى مجرما مدانا بقية حياته وقيد الإفراج المشروط حتى عام 2024.