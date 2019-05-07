رئيس سريلانكا يطالب بعدم تهميش المسلمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل طالب رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا أمس المواطنين بعدم تهميش المسلمين، وذلك بعد تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة 257 شخصا.

وقال سيريسينا في جلسة مناقشة برلمانية خاصة «تقاريرنا الاستخباراتية تفيد بأن القوام الكامل للجماعة المسؤولة عن الهجمات أقل من 150 شخصا، وعلينا ألا نفعل أي شيء يجذب المزيد من الأشخاص لهذه الجماعة».

وكان برلمان سريلانكا بدأ جلسة مناقشة تستمر يومين لبحث تداعيات التفجيرات الإرهابية التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة وموقعين آخرين في 21 أبريل الماضي.