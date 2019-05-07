التحقيقات تكشف أملاك البشير وأرصدته البنكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم
أفاد تقرير سوداني أمس بأن التحقيقات مع الرئيس السوداني السابق عمر البشير تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك.
وذكرت صحيفة «السوداني اليوم» في عددها الصادر أمس أن «مصادر موثوقة تحصلت على تفاصيل تحقيقات النيابة بشأن فساد الرئيس المخلوع عمر البشير وأسرته».
وأكدت المصادر أن «تحقيقات النيابة تركزت على العقارات والأرصدة في البنوك بجانب المنازل التي يعيشون فيها والمكاتب التي يعملون فيها»، وأشارت إلى «مخاطبة مسجل عام الأراضي لمدهم بالعقارات التي يمتلكها الرئيس المخلوع وأسرته في ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، بجانب مخاطبة بنك السودان المركزي لمدهم بأرصدة البشير وأسرته في كل البنوك بالبلاد»، وكشفت المصادر عن توصلهم إلى امتلاك البشير لعدد من العقارات بمناطق راقية بالخرطوم.
وكانت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت البشير في تهم تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على صعيد آخر أعلنت مبادرة علاج الجرحى ودعم أسر الشهداء وتعويض المتضررين في السودان رفضها التام لمبادرة المجلس العسكري لعلاج جرحى التظاهرات بالمستشفيات داخل أو خارج السودان، وقالت إنها قادرة على علاج جميع المصابين وتكفلها التام بفاتورة علاجهم، مضيفة أنها لن تقبل أي أموال من المجلس العسكري أو قوات الدعم السريع أو أي من مؤسسات الدولة الحالية لتغطية نفقات علاج المتظاهرين.
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