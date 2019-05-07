شكرا لقرائتكم ليفربول يصنع "المعجزة" ويذّل برشلونة برباعية تاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل فريق ليفربول الإنجليزي عودة تاريخية (ريمونتادا) واكتسح ضيفه برشلونة الإنجليزي 4 -صفر يوم الثلاثاء ليحجز مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم ليفربول بهدف سجله ديفوك أوريغي في الدقيقة السابعة وأضاف جيورجينيو فاينالدوم الهدف الثاني في الدقيقة 54 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثالث بعدها بدقيقتين قبل أن يسجل أوريغي الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 79.

وخسر ليفربول في مباراة الذهاب للدور قبل النهائي على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف دون رد لكنه لم يستسلم وحقق فوزا مثيرا في مباراة الإياب ليمهد طريقه نحو المباراة النهائية فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 3.