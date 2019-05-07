باميلا أندرسون تحتج على ظروف اعتقال أسانج

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab جوليان أسانج

ويقبع أسانج في سجن بلمارش في لندن لتنفيذ عقوبة مدتها 50 أسبوعا بسبب خرق شروط الكفالة عام 2012.

كما جرى احتجاز أسانج على خلفية مذكرة ترحيل إلى الولايات المتحدة بزعم قرصنة حاسوب خاص بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).

وصرحت الممثلة التي دافعت عن أسانج من قبل، للصحفيين اليوم الثلاثاء بأنه بريء ويحظى بمعاملة غير عادلة.

وأضافت "كان من الرائع أن أراه، ولكن هذه مجرد عملية إساءة الحكم بالقانون. إنها صدمة مطلقة ألا يتمكن من الخروج من زنزانته."

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وقال أسانج إنه "صحفي لم يرتكب إثما".

ويكافح أسانج من أجل عدم ترحيله إلى الولايات المتحدة.

وكان أسانج قد لجأ في 19 يونيو 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وطلب اللجوء السياسي، بعد صدور حكم من القضاء البريطاني بتسليمه إلى السويد حيث يواجه تهمة اغتصاب وتحرش جنسي.