شجرة العائلة المالكة في بريطانيا وتسلسل الوصول إلى العرش

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دبي - بواسطة محمد فارس الملكة أليزابيث الثانية، التي تبلغ من العمر 93 عاما، هي أم وجدة وجدة كبرى. تعرف على الأسرة المالكة وتسلسل الوراثة في هذا المقال.أمير ويلز

ولد عام 1948 © Getty Images

تشارلز، أمير ويلز، هو الابن البكر للملكة إليزابيث وهو ولي عهدها الأول. تزوج أمير ويلز في التاسع والعشرين من شهر تموز / يوليو 1981 بالليدي ديانا سبنسر التي أصبحت أميرة ويلز. ورزق الزوجان بولدين، وليام وهاري. وانفصل الزوجان لاحقا وتم طلاقهما في عام 1996. وفي 31 آب / أغسطس 1997، قتلت الأميرة ديانا في حادث سير في باريس. تزوج الأمير تشارلز كاميلا باركر بولز في التاسع من نيسان / أبريل 2005. وباعتباره وليا للعهد، تتحدد واجبات الأمير تشارلز الرئيسية في دعم الملكة ومساعدتها في أداء مسؤولياتها الملكية.

دوق كامبريدج

ولد في عام 1982 © Getty Images

الأمير وليام، دوق كامبريدج، هو الابن البكر لأمير ويلز وديانا أميرة ويلز، وتسلسله الثاني في تولي العرش البريطاني بعد والده. كان دوق كامبريج يبلغ من العمر 15 عاما عندما قتلت والدته. درس في جامعة سانت أندروز حيث التقى بزوجته المستقبلية كيت ميدلتون، وتزوجا في عام 2011. وعندما بلغ من العمر 21 عاما، عيّن مستشارا للدولة مما خوله تمثيل الملكة في المناسبات الرسمية. رزق وليام وزوجته بابنهما الأول، جورج، في تموز / يوليو 2013، وابنتهما شارلوت في عام 2015 وابنهما الثاني لوي في عام 2018. تدرب الأمير وليام في الجيش والبحرية والقوة الجوية، وقضى سنوات ثلاث طيارا في سرب البحث والإنقاذ التابع للقوة الجوية الملكية. كما عمل لسنتين كمساعد طيار في وحدة الاسعاف الجوي في مقاطعة ايست أنغليا علاوة على واجباته الملكية، تفرغ بعدها لهذه الواجبات نيابة عن الملكة وجده دوق أدنبره.

جورج أمير كامبريدج

ولد في عام 2013 © Getty Images

ولد الأمير جورج، أمير كامبريدج، في الثاني والعشرين من شهر تموز / يوليو 2013 في مستشفى سانت ماري في العاصمة البريطانية لندن. وحضر الأمير وليام ولادة ابنه البكر الذي كان وزنه عند ولادته 3.8 كيلوغراما. والتحق الأمير جورج بالمدرسة في أيلول / سبتمبر 2017. وجورج هو الثالث في تسلسل وراثة العرش بعد والده وجده الأمير تشارلز.

شارلوت، أميرة كامبريدج

ولدت في عام 2015 © Getty Images

في الثاني من أيار / مايو 2015، رزق الأمير وليام وزوجته دوقة كمبرج بطفلهما الثاني، شارلوت في مستشفى سانت ماري بلندن. وحضر دوق كامبريدج الولادة، وكان وزن المولودة الجديدة 3.7 كيلوغراما. وأطلق والداها عليها اسم شارلوت أليزابيث ديانا. وشارلوت هي الرابعة في تسلسل وراثة العرش، ولقبها صاحبة السمو الملكي أميرة كامبريدج شارلوت.

لوي، أمير كامبريدج

ولد في عام 2018 © PA

وضعت دوقة كامبريدج طفلها الثالث، وكان صبيا يزن 3.8 كغم، في الـ 23 من نيسان / أبريل 2018 في مستشفى سانت ماري في لندن.

وحضر دوق كامبريدج ولادة الطفل الذي سميّ لوي آرثر تشارلز

ويحتل لوي المركز الخامس في تسلسل وراثة العرش.

دوق ساسيكس

ولد في عام 1984 © Getty Images

درس الأمير هاري، دوق ساسيكس، في الأكاديمية العسكرية في ساندهيرست، وتخرج ملازما في الجيش وخدم كقائد طائرات مروحية. وعندما بلغ من العمر 21 عاما عيّن مستشارا للدولة وأناب عن الملكة في عدد من المسؤوليات الرسمية. وخدم هاري في افغانستان مرتين بين عامي 2012 و2013 كقائد لمروحية من طراز آباتشي. وُسرح من الجيش في عام 2015، ويكرس الآن جل وقته للأعمال الخيرية منها جهود المحافظة على البيئة في افريقيا وتنظيم ألعاب "إنفكتس" لجرحى القوات المسلحة.

تزوج هاري بالممثلة الأمريكية ميغان ماركل في الـ 19 من أيار / مايو 2018 في قصر ويندسور جنوب غربي لندن، ورزق الزوجان بابنهما البكر في السادس من أيار / مايو الحالي. ويحتل المولود الجديد الموقع السابع في تسلسل وراثة العرش.

دوق يورك

ولد في عام 1960 © Getty Images

الأمير أندرو، دوق يورك، هو ثالث أبناء الملكة إليزابيث ودوق أدنبره، ولكنه كان أيضا أول مولود لملكة تتولى العرش منذ 103 سنوات. وخلع عليه لقب دوق يورك بعد اقترانه بسارة فيرغسون التي أصبحت بدورها دوقة يورك في عام 1986. رزق الزوجان ببنتين، بياتريس في عام 1988 ويوجيني في عام 1990. وفي آذار / مارس 1992 أعلن عن انفصال الدوق والدوقة، وتم طلاقهما في عام 1996. خدم دوق يورك في البحرية الملكية لمدة 22 عاما، وشهد حرب الفوكلاند في عام 1982 ضد الأرجنتين. وعلاوة على مسؤولياته الملكية، تولى مسؤوليات تجارية نيابة عن الحكومة حتى عام 2011.

الأميرة بياتريس

ولدت عام 1988 © Getty Images

الأميرة بياتريس هي الابنة الكبرى للأمير أندرو وساره دوقة يورك. ولقبها الرسمي الكامل هو صاحبة السمو الملكي أميرة يورك بياتريس.

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الأميرة يوجيني

ولدت في عام 1990 © Getty Images

الأميرة يوجيني هي الابنة الصغرى للأمير أندرو وساره دوقة يورك. ولقبها الرسمي الكامل هو صاحبة السمو الملكي أميرة يورك يوجيني. اقترنت في الـ من تشرين الأول / أكتوبر 2018 بجاك بروكسبانك.

إيرل ويسيكس

ولد في عام 1964 © Getty Images

خلع على الأمير أدوارد لقب إيرل ويسيكس وفايكاونت السيفيرن في عام 1999 عند اقترانه بصوفي ريس جونز. ورزق الزوجان بطفلين، هما لويز التي ولدت في عام 2003 وجيمس، فايكاونت السيفيرن، الذي ولد في عام 2007. وبعد فترة قضاها في صفوف مشاة البحرية الملكية، أسس الأمير شركة للانتاج التلفزيوني. ويقوم الآن بمساعدة الملكة في مسؤولياتها الرسمية وله نشاطات خيرية.

فايكاونت السيفيرن، جيمس

ولد في عام 2007 © Getty Images

فايكاونت السيفيرن هو الابن الأصغر لإيرل وكونتيسة ويسيكس. وفضل الوالدان أن يمنحا طفليهما القابا "شرفية" بوصفهما ابناء إيرل عوضا عن القاب أمير وأميرة. ويعتقد بأن هذا القرار جاء لتجنب الأعباء المترتبة على حمل الألقاب الملكية.

السيدة لويز

ولدت في عام 2003 © Getty Images

السيدة (الليدي) لويز هي الابنة البكر لإيرل وكونتيسة ويسيكس.

الأميرة الملكية

ولدت في عام 1950 © Getty Images

الأميرة الملكية هي ثاني أولاد الملكة أليزابيث وابنتها الوحيدة. وخلع عليها لقب "الأميرة الملكية" في حزيران / يونيو 1987. تزوجت الأميرة آن مرتين، وكان زوجها الأول الكابتن مارك فيليبس هو والد طفليها بيتر وزارا، وتزوجت لاحقا نائب الأدميرال تيموثي لورنس. وكانت الأميرة آن أول افراد الأسرة المالكة تستخدم لقب ماونتباتن-ويندسور وذلك في وثيقة رسمية في مكتب الأحوال الشخصية عند اقترانها بمارك فيليبس. ومثلت الأميرة آن بريطانيا في مسابقات الفروسية في أولمبياد مونتريال عام 1976، ومعروف عنها مشاركتها في العديد من المنظمات الخيرية منها منظمة "انقذوا الطفولة" التي تتولى رئاستها منذ عام 1970.

بيتر فليبس

ولد في عام 1977 © Getty Images

بيتر فليبس أكبر أحفاد الملكة أليزابيث. اقترن في عام 2008 بالكندية أوتم كيلي، ورزقا ببنتين هما سافانا التي ولدت في عام 2010 وآيلا التي ولدت في عام 2012. ولا يحمل أولاد الأميرة الملكية أي ألقاب ملكية، لأنهم ينحدرون من الفرع الأنثوي للأسرة. وكان مارك فليبس رفض أن يخلع عليه لقب إيرل عند زواجه، ولذا لا يحمل ابنيه أي لقب شرفي.

سافانا

ولدت في عام 2010 © Getty Images

سافانا التي ولدت في عام 2010 هي الابنة الكبرى لبيتر وأوتم فليبس، وهي أولى أبناء أحفاد الملكة أليزابيث.

آيلا

ولدت عام 2012 © Getty Images

آيلا، التي ولدت في عام 2012، هي الابنة الثانية لبيتر وأوتم فليبس.

زارا تيندال

ولدت في عام 1981 © Getty Images

اقتفت زارا تيندال أثر والدتها ووالدها لتصبح فارسة متميزة، فقد فازت بوسام فضي في أولمبياد لندن عام 2012. واقترنت بلاعب الرغبي الإنجليزي السابق مايك تيندال في عام 2011، ورزق الزوجان بأول اولادهما، ميا غريس في عام 2014. ولا يحمل أولاد الأميرة الملكية أي ألقاب ملكية رسمية لأنهم ينحدرون من الفرع الأنثوي من الأسرة.

ميا غريس

ولدت في عام 2014 © Getty Images

رزقت حفيدة الملكة، زارا تيندال، بطفلة في كانون الثاني / يناير 2014 بلغ وزنها 3.5 كلغ.

لاينا أليزابيث

ولدت في عام 2018

ولدت ثانية بنات الزوجين، وسابع أبناء أحفاد الملكة أليزابيث - في الـ 18 من حزيران / يونيو.

وتسلسل هذه المولودة التي سميت لينا أليزابيث تيمنا بجدتها الكبرى هو التاسع لتولي العرش.