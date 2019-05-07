شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة التركية تتحدى "أردوغان" وتعلن خوضها انتخابات إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدت الأحزاب المعارضة فى تركيا، رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، وأعلنت خوضها لانتخابات بلدية إسطنبول بعد أن تم إلغاء الانتخابات بالبلدية.

وذكرت صحيفة زمان التركية المعارضة، أن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض أعلن مشاركته فى الانتخابات المحلية فى إسطنبول التى سيتم إعادتها فى الثالث والعشرين من يونيو المقبل.

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وقرر الحزب الإبقاء على أكرم إمام أوغلو الفائز برئاسة بلدية إسطنبول فى الانتخابات السابقة مرشحا له فى جولة الإعادة.

وذكرت الصحيفة التركية المعارضة أنه فى ساعات الصباح توجه رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كليجدار أوغلو، إلى مقر الحزب، وصرح قائلا: ”سنشهد أمور رائعة، لذا لا داع للقلق، سنحقق الديمقراطية فى تركيا رغم كل شيء، سيكون نضالنا لأجل الديمقراطية”.

وأوضحت الصحيفة التركية المعارضة، أن حزب الشعب الجمهورى بدأ فى الحشد بكل مؤسساته لانتخابات الثالث والعشرين من يونيو، حيث رفض الحزب طلبات بعض الأعضاء بمقاطعة الانتخابات بحجة أن المقاطعة ستدفع البلاد إلى مزيد من التوترات.