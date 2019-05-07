صوت الامة
كتب- إيمان حكيم
صورة لشخص يقتل وطواطا في أحد الأبنية قلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب، وتعلق الجدل بشأنها بسبب التعليق الذي رافقها، حيث ادعى أن هذا الوطاط في مبنى للقناة الثالثة في التليفزيون المصري «ماسبيرو».
الواقعة بدأت عندما نشر شخص يدعى مصطفى فكري صورة لآخر يحمل وطواطا وكتب مهنئا إيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "حدث في القناة الثالثة اليوم.. ظهور وطواط في الطرقة وقام الفتوة طلعت الناجي.. اسم الله عليه.. بالتعامل معه وأسقطه.. تصوير الزميلة الشجاعة هيام...
كانت هذه تفاصيل خبر وطاويط ماسبيرو.. صورة تقلب مواقع التواصل ورئيس القناة: لا أعرف شيئا وسأحقق في الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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