صحيفة فرنسية:إطلاق سراح ثلاث رهائن في مدينة تولوز الفرنسية

ترجمة- محمد بشاري

قالت صحيفة لوفيجارو الفرنسية إن مسلحا مازال يحتجز سيدة كرهينة في متجر لبيع الصحف و ذلك بعد أن أطلق سراح ثلاث سيدات في ضاحية بلانياك بتولوز في جنوب غرب فرنسا.

وأضافت الصحيفة أن المسلح يعد قاصرًا يبلغ من العمر 17 عامًا ،مشيرة إلى انه تم القبض عليه في الخامس عشر من شهر فبراير الماضي في إطار حركة" السترات الصفراء"،حيث أعلن أنه الذراع المسلح للحركة.