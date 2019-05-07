البابا فرنسيس يحض من مقدونيا الشمالية دول البلقان على التوافق

حض البابا فرنسيس دول البلقان على المضي في طريق التوافق، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مقدونيا الشمالية التي تضم نسيجا من الجنسيات والطوائف.
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