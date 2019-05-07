المجلس العسكري: يمكن اختصار الفترة الانتقالية بسنتين بدلًا من 4 سنوات

أكّد ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ أن "الوثيقة التي قدّمتها ​قوى الحرية والتغيير​ أغفلت مصادر التشريع ولم تنص على ​اللغة​ الرسمية للدولة"، مشيرًا إلى أن "الوثيقة أغفلت أيضًا الإشارة إلى دساتير الولايات".

وأوضح المجلس أن "وثيقة المعارضة حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وليس سنتين كما اقترح"، مشددًا على"أنه يرى أن 4 سنوات فترة طويلة ويمكن اختصارها إلى عامين فقط".