أكّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن "الوثيقة التي قدّمتها قوى الحرية والتغيير أغفلت مصادر التشريع ولم تنص على اللغة الرسمية للدولة"، مشيرًا إلى أن "الوثيقة أغفلت أيضًا الإشارة إلى دساتير الولايات".
وأوضح المجلس أن "وثيقة المعارضة حددت الفترة الانتقالية بأربع سنوات وليس سنتين كما اقترح"، مشددًا على"أنه يرى أن 4 سنوات فترة طويلة ويمكن اختصارها إلى عامين فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري: يمكن اختصار الفترة الانتقالية بسنتين بدلًا من 4 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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