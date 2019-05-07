قوى الحرية والتغيير: سنناقش رد المجلس العسكري على مقترحنا

أكّدت ​قوى الحرية والتغيير​ في ​السودان​ أنها ستناقش رد ​المجلس العسكري​ على مقترحاتها، خلال اجتماعها دون أن تكشف تفاصيله.

وكانت قد سلمت قوى الحرية والتغيير الخميس الماضي المجلس العسكري وثيقة دستورية لطريقة حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومن أبرز بنودها أن تمدد الفترة الانتقالية أربع سنوات وأن عدد الوزراء 17 وزيرًا يتم اختيارهم عبر قوى الحرية والتغيير فقط، إضافة إلى أن يتم اختيار أعضاء بالتشاور بين المجلس التشريعي وقوى الحرية والتغيير، ويصل عددهم من 120 إلى 150 عضوًا.

ودعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان ممثلي ​الحراك المدني​ للاجتماع حول ترتيبات الفترة الانتقالية غدا الأربعاء الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

ويذكر أن السودان يشهد حاليًا، مرحلة انتقالية بعد عزل البشير، يوم 11 نيسان، إثر ​احتجاجات​ شعبية واسعة، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات ​الحراك الشعبي​ ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن ​عبد الفتاح البرهان​.