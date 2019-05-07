بنس: النظام الإيراني يعمل مع نظام مادورو لإنشاء ملاذ آمن لوكلائه الإرهابيين

أكد نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ أن "​النظام الإيراني​ يعمل مع النظام الديكتاتوري ل​نيكولاس مادورو​ في ​فنزويلا​ لإنشاء ملاذ آمن لوكلائه الإرهابيين". وأوضح بنس أن "​الولايات المتحدة​ أرسلت ​سفينة​ إلى فنزويلا مزودة ب​مستشفى​ عسكري، على خلفية الأزمة هناك".

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