أ.ف.ب: بومبيو يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر حكومي عراقي إعلانه أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وصل إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، مشيرة إلى أنه التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.
وكان بومبيو قد أكد، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة رصدت نشاطات إيرانية تشير إلى "تصعيد" محتمل من قبل طهران"، فيما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون أن "الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقوة من القاذفات إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط، في رسالة "واضحة لا لبس فيها" إلى إيران".
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