أ.ف.ب: بومبيو يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

نقلت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" عن مصدر حكومي عراقي إعلانه أن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ وصل إلى العاصمة العراقية ​بغداد​ في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، مشيرة إلى أنه التقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وكان بومبيو قد أكد، في وقت سابق، أن "​الولايات المتحدة​ رصدت نشاطات ​إيران​ية تشير إلى "تصعيد" محتمل من قبل ​طهران​"، فيما أعلن مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ أن "الولايات المتحدة سترسل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" وقوة من القاذفات إلى منطقة مسؤولية ​القيادة​ المركزية الأميركية في ​الشرق الأوسط​، في رسالة "واضحة لا لبس فيها" إلى إيران".