الراعي: لتوسيع مروحة التوافق والحوار مع كل الأفرقاء

تلقى ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ اتصالا هاتفيا من وزيرة الطاقة و​المياه​ ندى البستاني اطلعته فيه على وجهة نظر الوزارة من تنفيذ خطتها، وخصوصا على خلفية ما جرى من مواجهة في منطقة ​المنصورية​ اليوم بين ​القوى الأمنية​ والأهالي.

وكان تأكيد على رفض استعمال القوة والعنف في التعاطي بهذا الشأن. كما شدد الراعي على "توسيع مروحة التوافق والحوار مع كل الأفرقاء والبحث عن حلول علمية قد ترضي الجميع".