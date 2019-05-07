الراعي: لتوسيع مروحة التوافق والحوار مع كل الأفرقاء

تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اتصالا هاتفيا من وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني اطلعته فيه على وجهة نظر الوزارة من تنفيذ خطتها، وخصوصا على خلفية ما جرى من مواجهة في منطقة المنصورية اليوم بين القوى الأمنية والأهالي.
وكان تأكيد على رفض استعمال القوة والعنف في التعاطي بهذا الشأن. كما شدد الراعي على "توسيع مروحة التوافق والحوار مع كل الأفرقاء والبحث عن حلول علمية قد ترضي الجميع".
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