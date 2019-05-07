شكر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الرفيق ​رامي الريس​ الذي اجاب بكل هدوء على نظريات التشكيك والتخوين وأكد على اهمية الحوار وحرية الرأي وانه في ​لبنان​ ما من احد ليلغي الآخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: شكرا لرامي الريس الذي أكد على اهمية الحوار وانه في لبنان ما من احد ليلغي الآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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