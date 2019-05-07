حنكش لتلفزيون النشرة: لم يعد هناك حل لمشكلة المنصورية سوى أن يتحدث الراعي مع عون

أكد عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​، في حديث لتلفزيون "النشرة"، "أننا استنفذنا كل الوسائل التي لدينا بشأن "وصلة ​المنصورية​" وقد زار وفد من الأهالي وأحد الإختصاصيين وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ ولم نستطع الوصول إلى أي نتيجة لأن القرار اتخذ مسبقا وهناك عناد وإصرار على عدم قبول الرأي الآخر".

وشدد حنكش على "أنهم لم يستطيعوا التعاطف مع الأهالي ما أوصلنا إلى حائط مسدود"، مشيراً إلى أنه "لم يعد هناك حل للمشكلة سوى ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ ليتحدث مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​"، معتبراً أن "الأهالي أناس عزل ولا يجب أن تستخدم القوى تجاههم بل تجاه المجرمين والمهربين".

كلام حنكش لتلفزيون "النشرة" جاء خلال ​اعتصام​ نفذه أهالي المنصورية ضد مد خط للتوتر العالي فوق منازلهم.