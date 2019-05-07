رد رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق ​مصباح الاحدب​ على وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، قائلا: "السابع من أيار يوم مشؤوم ب​تاريخ لبنان​، وبه تبين أن البلد لا يحكم بالحق ولا بالمؤسسات ولا بالديموقراطية، بل بسطوة ​السلاح​ والباطل، فأي باطل تنتقدون وأي حق تدعون، وانتم من انقلبتم على كل الشعارات وتحاصصتم ​الحكومة​ مع من انتصرتم عليه في ​7 أيار​ ومع من كنتم تصفونهم باصحاب السلاح الغادر".

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كانت هذه تفاصيل خبر الاحدب ردا على باسيل: انتم من انقلبتم على الشعارات وتحاصصتم الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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