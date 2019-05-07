يعقوبيان:باسيل يروج اني أحاربه والحقيقة ان موظفيه لا ينفكون عن مهاجمتي

لفتت النائب ​بولا يعقوبيان​ في تصريح عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "الوزير ​جبران باسيل​ يروج انني أحاربه دون سواه، والحقيقة ان موظفيه لا ينفكون عن مهاجمتي واختلاق الأكاذيب في كل ما له علاقة بي. اليوم روجوا أني ادخلت طنين من التمر من دون جمرك هذا تمر للفقراء تم توزيع قسم منه اليوم وقد دفعت جمركه كاملا، ليتهم يوقفون الكذب ويساعدون الناس بدل استغلالهم".

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