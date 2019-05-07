الأسمر: نتمنى أن لا نصل الى حركات تصعيدية وأن يحصل حوار جدي وسريع

لفت رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ الى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ حاول يوم أمس عقد أكثر من إجتماع وكان هناك نقاش حول المادة 6"، متمنيا أن "تتوقف المادة 61".

وأكد الأسمر في حديث تلفزيوني أن "طرحنا هو الحوار الاجتماعي بالسرعة الممكنة، ونتمنى أن لا نصل الى حركات تصعيدية لأننا لسنا هواة ​قطع طرقات​ ولا إضرابات"، مشيرا الى أنه "من المفترص أن يحصل حوار جدي وسريع في هذه المرحلة".