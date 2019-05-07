طالبات كلية الصحة (2) بالجامعة اللبنانية فزن بالمرتبة الأولى في مسابقة حول حل النزاعات

فازت الطالبات في ​الجامعة اللبنانية​ (نيللي عقيقي، جنى باسيل وألوندرا فغالي، من ​كلية الصحة​ العامة في الفرع الثاني- سنة ثالثة قسم العلوم التمريضية)، بالمرتبة الأولى، في المباراة الّتي نظّمتها ​الوكالة الجامعية للفرنكوفونية​ "AUF" ومنظمة "اليونيسكو- UNESCO"، بالتعاون مع المركز المهني للوساطة في "جامعة القديس يوسف- CPM /USJ" و"المنظمة الألمانية- GIZ"، حول موضوع الوساطة كوسيلة لحلّ النزاعات.

وشاركت في المباراة الّتي أُجريت من 3 إلى 6 أيار الحالي، تسعُ جامعات متعدّدة الإختصاصات.

وتميّز فريق الجامعة اللبنانية الفائز بالاستعمال الجيّد لأدوات الوساطة والتخاطب اللاعنفي خلال المفاوضات، والإبداع في اقتراح الحلول الجديدة وغير التقليدية للتوصّل إلى حلّ النزاع مع الفريق المُنافس.