فازت الطالبات في الجامعة اللبنانية (نيللي عقيقي، جنى باسيل وألوندرا فغالي، من كلية الصحة العامة في الفرع الثاني- سنة ثالثة قسم العلوم التمريضية)، بالمرتبة الأولى، في المباراة الّتي نظّمتها الوكالة الجامعية للفرنكوفونية "AUF" ومنظمة "اليونيسكو- UNESCO"، بالتعاون مع المركز المهني للوساطة في "جامعة القديس يوسف- CPM /USJ" و"المنظمة الألمانية- GIZ"، حول موضوع الوساطة كوسيلة لحلّ النزاعات.
وشاركت في المباراة الّتي أُجريت من 3 إلى 6 أيار الحالي، تسعُ جامعات متعدّدة الإختصاصات.
وتميّز فريق الجامعة اللبنانية الفائز بالاستعمال الجيّد لأدوات الوساطة والتخاطب اللاعنفي خلال المفاوضات، والإبداع في اقتراح الحلول الجديدة وغير التقليدية للتوصّل إلى حلّ النزاع مع الفريق المُنافس.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبات كلية الصحة (2) بالجامعة اللبنانية فزن بالمرتبة الأولى في مسابقة حول حل النزاعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.