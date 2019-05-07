طقس يوم غد غائم جزئيّاً وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض إضافي ب​درجات الحرارة​ على الجبال والداخل ، يتوقع تساقط ​أمطار​ خفيفة محلية في الفترة الصباحية والمسائية.

كما توقعت أن ييكون طقس يوم الخميس، غائما جزئيّاً الى غائم مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة أما طقس يوم الجمعة فغائم جزئيّاً الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبدأ بالارتفاع على الجبال والداخل.