طواف من محبسة مار شربل إلى دير مار مارون احتفالا بعيد مار شربل

أقيم طواف للصلاة من محبسة مار شربل إلى دير مار مارون عنايا حيث احتفل بالقداس الأباتي طنوس نعمة وعاونه لفيف من جمهور الدير احتفالا بعيد مار شربل الذي يصادف الثامن من أيار.
وركز الأباتي نعمة في عظته على معاني العيد وأهمية الصلاة في حياة المسيح، متحدثا عن حياة مار شربل وعجائبه التي تطال جميع الناس من مختلف الطوائف من مسيحيين ومسلمين.
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