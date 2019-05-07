طواف من محبسة مار شربل إلى دير مار مارون احتفالا بعيد مار شربل

أقيم طواف للصلاة من محبسة ​مار شربل​ إلى ​دير مار مارون عنايا​ حيث احتفل بالقداس الأباتي ​طنوس نعمة​ وعاونه لفيف من جمهور الدير احتفالا ب​عيد مار شربل​ الذي يصادف الثامن من أيار.

وركز الأباتي نعمة في عظته على معاني العيد وأهمية ​الصلاة​ في حياة ​المسيح​، متحدثا عن حياة مار شربل وعجائبه التي تطال جميع الناس من مختلف ​الطوائف​ من مسيحيين ومسلمين.

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