قداس في دير مار شربل درعون بذكرى مولد القديس شربل

أقيم قداس دير ​مار شربل​ ​درعون​ ​حاريصا​، حيث احتفل مدير عام ​المدارس​ في ​الرهبانية اللبنانية المارونية​ الأب جوزيف سليمان بذكرى مولد ​القديس شربل​، وعاونه رئيس الدير ​الأب إيلي قرقماز​ ولفيف من جمهور الدير بحضور حشد من المواطنين. وبعد القداس، أقيمت بركة في ذخيرة مار شربل ثم أقيمت الترانيم الروحية من وحي المناسبة. لمشاهدة الصو:إضغط هنا

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