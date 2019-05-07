صحفيو "صدي البلد" أمام النيابة في "اقتحام السبكي": "دخل بالسلاح وقال هخطفكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

انتهت نيابة الدقي، اليوم الثلاثاء، من سماع لأقوال عدد من العاملين والصحفيين بموقع صدى البلد، في واقعة اقتحام المنتج أحمد السبكي، و11 آخرين، الموقع الإلكتروني، وإصابة العالمين به.

وأمام النيابة، قال الديب أبو علي الصحفي بقسم الديسك، إنه فوجئ في تمام الساعة الـ 11 مساًء، بالمنتج أحمد السبكي يقتحم صالة التحرير ومعه مجموعة من البودي جاردات، وبينهم نجله المخرج كريم السبكي، مشيرًا إلى أنه توجه للمنتج للتفاهم مع فانهال عليه بالسباب، وطلب حضور المسئولين عن المكان، وكلما حاول تهدئته زاد من هجومه عليه.

وأكد الصحفي في تحقيقات النيابة، أن أحمد صبري رئيس التحرير، خرج من مكتبه وطالب المخرج بالهدوء وعدم رفع صوته فقام بدفع رئيس التحرير وقال: "أنا أحمد السبكي أنت بتتكلم معايا إزاي أطلب الحكومة أنا عايز اتحبس".

وأضاف أسامة علي الصحفي بالقسم السياسي، أنه كان لديه شفت بالقسم حينما تعدى السبكي على فرد الأمن المتواجد أمام بوابة الموقع، واقتحم صالة التحرير؛ موجهًا السباب للعاملين في المكان، وأقنعه رئيس التحرير بالدخول إلى مكتبه لتفهم الأمر إلا أن من معه دفعوا رئيس التحرير للدخول للمكتب بمفرده ومنع أي صحفي من الدخول وحاولوا التعدي عليه بالضرب.

وأوضح أن عدد من الصحفيين المتواجدين تدخلوا للدفاع عن رئيس التحرير، فقام اثنين من البودي جارد بالتعدي بالضرب على إسلام مقلد الصحفي بقسم الحوادث، ومزقوا ملابسه وأصابوه في جبهته.

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وتابع الصحفي في أقواله، أنه حينما حاول الزميل أحمد سالم تسجيل الواقعة بهاتفه المحمول، هاجمه أحد المتواجدين رفقة السبكي بالتعدي عليه بالضرب وخطف هاتفه ومسح الفيديوهات التي تدينه وتثبت واقعة التعدي.

وأكد هاني حسين الصحفي بقسم التوك شو، أن المنتج أحمد السبكي قام بتهديد الصحفيين قائلا: "أنا حفظت شكلكم وهخطفكم"، ثم قام باحتجاز رئيس التحرير والصحفيين داخل مكتب رئيس التحرير وحطم محتوياته، مشيرا إلى أنهم لاحظوا إخفاء اثنين من البلطجية المرافقين للسبكي بأسلحة نارية بين طيات ملابسهم مما أثار الخوف والرهبة في نفوس الصحفيين وعطل العمل وأصابهم بالرعب.

وحرر عدد من الصحفيين والعاملين بموقع "صدي البلد"، محاضر ضد المنتج أحمد السبكي، واتهموه بالتعدي عليهم داخل مقر عملهم، بالاستعانة بـ 11 بودي جارد، ومازالت التحقيقات مستمرة، وفي انتظار القرار.

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا أدان فيه الاعتداء السافر على مؤسسة إعلامية هي صدى البلد، مؤكدًا أنه يتابع الموقف ويدرس اتخاذ عدد من الإجراءات في ضوء تحقيقات النيابة العامة.

وأكد المجلس إدانته التامة لأي اعتداء على أي صحفي أو أي مؤسسة إعلامية.

وأشار إلى أن إجراءاته ستكون رادعة في هذا الشأن.