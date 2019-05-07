يتكلم مع أقاربه.. متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل حالة شريف مدكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد كُريّم: كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي شريف مدكور، بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم في القولون، داخل مستشفى دار الشفاء بالعباسية. لمزيد من التفاصيل: متحدث "الصحة" يكشف تفاصيل حالة شريف مدكور

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