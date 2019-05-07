وزير الخارجية الأمريكي يصل العراق في زيارة سرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

نقلت قناة العربية في نبأ عاجل، الثلاثاء، عن مصدر حكومي عراقي أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وصل إلى بغداد في زيارة غير معلن عنها.

وكانت قناة السومرية العراقية أعلنت أن وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة سرية مساء الثلاثاء.

كما نقلت أيضًا عن وسائل إعلامية أن مصدر حكومي عراقي قال إن: "بومبيو وصل بعد عصر اليوم إلى بغداد، والتقى برئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي في زيارة سريعة".

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وأضاف أن "بومبيو جاء ليبحث استثناء العراق من التعاملات مع إيران التي تخضع للعقوبات الأمريكية".

تأتي الزيارة في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وإرسال واشنطن لحاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الخليج في تهديد للجمهورية الإسلامية إذا حاولت استهداف المصالح الأمريكية في الخليج.

وكانت موقع أكسيوس الأمريكي ذكر أن المخابرات الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بوجود مخطط إيراني لاستهداف المصالح الأمريكية في الخليج.