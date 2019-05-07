صور / قوات حفتر تعلن إسقاط طائرةٍ تابعة لحكومة الوفاق الليبية يقودها إيطالي

وكالات - أفاد مصدر عسكري ليبي بأن قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر أصابت مقاتلة حربية تابعة لقوات حكومة الوفاق .

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "الطائرة كانت تقصف تمركزات الحيش جنوب طرابلس قبل أن تسقطها مقاتلتنا ويتم القبض بعدها على قائدها والذي اتضح أنه ايطالي الجنسية".

كما نشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر شخص مقبوض عليه من قوات حفتر وعليه علامات إصابات بالرأس ، وهذا الشخص هو الطيار الايطالي الجنسية بحسب المصدر.

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