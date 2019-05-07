ترامب يبحث مع رئيس كوريا الجنوبية نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي، مون جاي، نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض بهذا الصدد أن "الزعيمين بحثا التطورات الأخيرة المتعلقة بكوريا الشمالية وكيفية تحقيق نزع سلاحها النووي بشكل نهائي قابل للتحقق منه بالكامل".

من جهتها، ذكرت رئاسة كوريا

الجنوبية أن ترامب يؤيد خطة سول لتقديم المساعدات الغذائية لكوريا الشمالية، معتبرا ذلك "خطوة إيجابية".

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وبحث الرئيسان التقرير الأخير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، الذي جاء فيه أن أكثر من 10 ملايين نسمة أو 40 بالمئة

من عدد سكان كوريا الشمالية يعانون من نقص المواد الغذائية.

وحسب رئاسة كوريا الجنوبية، فقد شرح، مون جاي، في المكالمة مع ترامب، موقف إدارته من التجارب الصاروخية الأخير في كوريا الشمالية. وبحث الرئيسان كيفية الحفاظ على الحوار مع بيونغ يانغ على الرغم من إطلاقها للصواريخ.

كما اتفق ترامب ومون جاي على الحفاظ على الاتصال بينهما، وبحثا زيارة ترامب المحتملة إلى كوريا الجنوبية في المستقبل القريب.