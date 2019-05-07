طيار يقتحم طائرة مشتعلة بموسكو لإنقاذ زميله

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات من فيديو لطائرة "سوخوي سوبر جيت 100" المنكوبة في مطار شيريميتيفو بموسكو، تظهر أحد الطيارين وهو ينقذ زميله قائد الطائرة. وفي البداية، قفز الطيار من نافذة غرفة القيادة، ثم عاد إليها عبر تسلق وسائد مخارج الطوارئ لإنقاذ الطيار الآخر. وسبق أن أفاد والد قائد الطائرة المنكوبة، ألكسندر يفدوكيموف، بأن نجله دينيس أمر الطيار المساعد بمغادرة غرفة القيادة عبر النافذة، في حين بقي في الغرفة حتى اللحظة الآخيرة. وأدخل دينيس يفدوكيموف المستشفى وهو مصاب بتسمم جراء استنشاق دخان الحريق.

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