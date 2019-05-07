العسكري السوداني يدعو ممثلي الحراك المدني لاجتماع هام

دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان، ممثلي الحراك الشعبي إلى اجتماع بمجمع "قاعة الصداقة" بالعاصمة الخرطوم، غدا الأربعاء.
وجاء في البيان الذي صدر، اليوم ، أن اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي تدعو "جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات والمفوضين والأفراد، الذين قدموا رؤاهمالسياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة، لاجتماع هام، يوم غد الأربعاء، بقاعة الصداقة في تمام الساعة الـ 11 صباح".
ويتولى المجلس العسكري الانتقالي الحكم في السودان منذ عزل الرئيس، عمر البشير، على إثر احتجاجات
وأعلن المجلس، أمس الاثنين، نيته نشر رؤيته للمرحلة الانتقالية الاثنين المقبل، مؤكدا موافقته على بعض نقاط الوثيقة الدستورية التي أعدتها "قوى الحرية والتغيير" ورفضه لنقاط أخرى.
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