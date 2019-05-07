ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي في 2019

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 1.49 مليون برميل يوميا في2019 إلى 12.45 مليون برميل يوميا في المتوسط، مقارنة مع زيادة قدرها 1.43 مليون برميل يوميا في التقديرات السابقة.
كما تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يزيد الإنتاج 930 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 13.38 مليون برميل يوميا، وهي زيادة أكبر مما أشارت إليه التقديرات السابقة.
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