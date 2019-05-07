واشنطن تعتزم إرسال سفينة عسكرية لأمريكا اللاتينية

ذكر مسئولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن إرسال سفينة طبية عسكرية إلى أمريكا اللاتينية، على خلفية التوترات في فنزويلا.
ولم يوضح المسئولون، الذين طلبوا عدمذكر أسمائهم، المكان المحدد في المنطقة الذي سترسل إليه السفينة.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن يعلن نائب الرئيس الأمريكي،
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