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واشنطن تعتزم إرسال سفينة عسكرية لأمريكا اللاتينية

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ذكر مسئولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تخطط للإعلان عن إرسال سفينة طبية عسكرية إلى أمريكا اللاتينية، على خلفية التوترات في فنزويلا.

ولم يوضح المسئولون، الذين طلبوا عدم

ذكر أسمائهم، المكان المحدد في المنطقة الذي سترسل إليه السفينة.

 

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يعلن نائب الرئيس الأمريكي،

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مايك بينس، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات إضافية على مسئولين فنزويليين، كما سيتحدث عن مساعدة اللاجئين الذين غادروا فنزويلا ومساعدة أخرى مشروطة بـ "الانتقال السياسي" في البلاد، حسبما ذكر مسؤول في الإدارة الأمريكية لـ "رويترز".

 

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