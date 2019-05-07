محكمة النقض تؤيد حكم الإعدام بحق 13 إرهابياً في مصر

أيدت محكمة النقض في مصر، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدام 13 إرهابياً.

وأصدرت المحكمة حكماً برفض الطعون المقدمة من 39 متهماً على حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر 7 ديسمبر 2017 بإعدام 13 متهماً وسجن 17 آخرين بالمؤبد، والسجن 15 عاماً لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم تهمة تفجير كمين جامعة القاهرة ما أسفر عن مقتل العقيد طارق المرجاوي وإصابة مساعد مدير المباحث ونائب مدير الأمن ورئيس مباحث شرطة الجيزة وعدد من أفراد الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة، واستعمال المفرقعات، وقتل نشأت علي يوسف، وأشرف فتح الله أحمد، وفقاً لموقع التليفزيون المصري على الإنترنت.

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كما نسبت لهم إنشاء جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون في 2013 الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتأسيس جماعة إرهابية تدعو إلى تكفير السلطات وشرعية الخروج عليها وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن واستباحة دماء الناس ودور العبادة واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.