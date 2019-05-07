سريلانكا تحذر من اعتداءات أخرى ينفذها متشددون

حذر رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينغ، اليوم الثلاثاء، من أنه لا يمكن استبعاد اعتداءات أخرى للمتشددين.
وأضاف، في كلمة أمام البرلمان، أن الحكومة -التي اعتقلت الكثير من المتآمرين الذين كانوا وراء هجمات 21 أبريل الماضي على كنائس وفنادق فاخرة في البلاد، تعتزم العمل لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
وأكد ويكريمسينغ أن بلاده فككت جزءاً كبيراً من الشبكة التي نفذت تفجيرات عيد الفصح المسيحي.
وأسفرت الهجمات عن مقتل أكثر من 250 شخصا بينهم 42 أجنبياً.
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وقال مصدر عسكري، اليوم الثلاثاء، إن السلطات ما زالت تلاحق عشرة من كبار المتصلين بالهجمات.
وقالت السلطات إنها تعتقد أن التفجيرات نفذتها جماعتان محليتان لا يعرف عنهما الكثير.
ويشارك محققون من ثماني دول في التحقيق الذي تجريه سريلانكا منهم محققون من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي والشرطة الدولية (الإنتربول).
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