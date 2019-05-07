الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يدعوان إلى حشد دولي لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، ضرورة تعبئة المجتمع الدولي بشكل عاجل لإيصال رسائل موحدة وقوية فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، ووضع حد للتدخل الخارجي وحماية المدنيين والمهاجرين واللاجئين، والبنية التحتية الحيوية، وكذلك العودة إلى عملية السلام، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء ذلك في بيان مشترك عقب لقاء الليلة الماضية جمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، في المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وشدد غوتيريش وفكي محمد على ضرورة وضع خارطة طريق واحدة لليبيا، مع الاعتراف بالأدوار التكميلية لكل من المنظمات والجهات الفاعلة الإقليمية، معبرين عن تطلعهما إلى النجاح في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية الشامل في أديس أبابا بدعم من الأمم المتحدة.