كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العسكري السوداني يتحفظ على نقاط كثيرة في وثيقة قوى الحرية والتغيير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق ركن شمس الدين كباشي ان المجلس يتحفظ على خضوع الجيش والأمن للمجالس السيادية.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء درسنا الوثيقة التي تقدمت بها قوى اعلان الحرية والتغيير: توصلنا من خلال الملاحظات ان مجلس الأمن والدفاع المقترح في الوثيقة ليس مستوى من مستويات الحكم؛ وقال لاحاجة لفترة انتقالية ٤ سنوات.

وأشار الى ان الوثيقة منحت مجلس الوزراء سلطة اعلان حالة الطوارئ؛ وهي ضمن السلطات السيادية.

وتابع: ان وثيقة الحرية والتغيير اغفلت مصدر التشريع ونقترح الشريعة الاسلامية والأعراف مصادر رئيسية للتشريع في الفترة الانتقالية.