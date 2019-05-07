الكباشي: لسنا بحاجة إلى فترة انتقالية أكثر من سنتين

قال الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان " إن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ "الأقاليم"

وتابع الكباشي خلال مؤتمر صحفى مذاع الآن " أن وثيقة الحرية والتغيير حددت الفترة الانتقالية بـ4 سنوات، والمجلس الانتقالي لا يرى حاجة لفترة انتقالية لأكثر من سنتين ".

وأضاف " أدخلنا تعديلات على رؤية قوى الحرية والتغيير للمرحلة المقبلة، والوثيقة أغفلت الإشارة إلى دساتير الولايات ".