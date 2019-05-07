كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلسطينيون يطالبون الاتحاد الأوروبي بمواجهة خطة كوشنر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يطالب الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي بتولي مسؤولية الدفاع عن حل الدولتين، إذا تجاهلت خطة السلام الأمريكية المرتقبة إقامة الدولة الفلسطينية، وفق ما أفاد السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور اليوم الثلاثاء.
وحثّ الفلسطينيون كذلك الدول الأوروبية خاصةً فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، وإيرلندا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ على الاعتراف بدولة فلسطين، وتشدد قرارات الأمم المتحدة على حل الدولتين الذي يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، إلى جانب إسرائيل.
ويعد صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، المهندس الرئيسي للمقترحات، وأشار منصور إلى أن الخطة الأمريكية التي لم يطلع عليها بعد، تهدف على ما يبدو لتوفير ذريعة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياه،و لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وتعهد نتانياهو في الحملة الانتخابية بضم مستوطنات الضفة الغربية، في تحرك من شأنه أن يقضي على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار، وأكد منصور أنه مقتنع بأن الفلسطينيين لا يزالون يحظون بدعم كبير في الساحة الدولية، لكنه أشار إلى أنه إذا فشلت الدبلوماسية، فقد تتحول المعركة إلى حرب ديموغرافية.
وقال: "إذا كان ذلك ما يريدون إجبارنا عليه، واقع الدولة الواحدة، فسيُسرع الشعب الفلسطيني ماكينات الإنجاب لزيادة عدد الفلسطينيين الذين يواجهون الفصل العنصري".