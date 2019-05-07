كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة 5 مدنيين بلغم حوثي في تعز اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل وأصيب 5 مدنيين، إثر انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في طريق بالريف الغربي لمحافظة تعز باليمن.

وقال مصدر يمني، حسب وكالة "2ديسمبر" الإخبارية، إن "لغماً أرضياً زرعته الميليشيات الحوثية في أحد الطرق بعزلة حمير بمديرية مقبنة، انفجر في إحدى المركبات وخلف 5 قتلى وجرحى".

ويذكر أن آلاف المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال سقطوا ضحايا قذائف وألغام الحوثيين وعبواتهم الناسفة، وبرصاص قناصتهم في العديد من المناطق والمحافظات منذ اجتياحها في 2014 .