كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي يلغي زيارة لبرلين بسبب "مسائل ملحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارة مقررة اليوم الثلاثاء لألمانيا قبل ساعات من موعد وصوله إلى برلين، بسبب "مسائل ملحة" على ما أوضحت المتحدثة باسمه دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وقالت المتحدثة مورغان أورتاغوس: "علينا للأسف أن نرجئ اللقاءات في برلين بسبب مسائل ملحة"، ولم تُوضح إذا كان بومبيو يعتزم زيارة لندن غداً الأربعاء، وأكدت "ننتظر بفارغ الصبر أن نحدد موعداً جديداً لهذه السلسلة من اللقاءات المهمة، وزير الخارجية يتطلع إلى زيارة برلين قريباً".

وكان من المقرر أن يتلقي بومبيو اليوم الثلاثاء، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ونظيره الألماني هايكو ماس، بعد خطاب هجومي حول سياسة بلاده في القطب الشمالي أمس الإثنين في روفيينامي بفنلندا.

ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الجانبين اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى موعد جديد، لكن أصواتاً كثيرة اعتبرت أن الإلغاء هو نتيجة للعلاقات المتوترة للغاية بين البلدين منذ تولي دونالد ترامب السلطة، وينتقد ترامب ألمانيا لقلة إنفاقها على الشؤون العسكرية، والفائض التجاري، وقربها من روسيا.

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وبدوره، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الألماني، نوربرت روتين عضو الحزب المحافظ عن الأسف قائلاً: "حتى لو اتضح أن أسباب هذا الإلغاء معقولة، فإنها للأسف تعكس العلاقة الحالية بين الحكومتين".

كما صرح ألكسندر لامبسدورف من الحزب الليبرالي، بأن هذا الإلغاء أمر غير معتاد على الإطلاق.

ومن جهتها، اعتبرت صحيفة "سويدويتشي تسايتونغ" أن "الصداقة الألمانية الأمريكية في حالة مزرية وأن هذا الإلغاء يصعب تبريره".

ولم توضح المتحدثة إذا كان بومييو سيلتقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في لندن غداً كما كان مقرراً، تمهيداً لزيارة الرئيس دونالد ترامب من 3 إلى 5 يونيو المقبل.

وكان بومبيو سيختتم جولته الدبلوماسية في غرينلاند، أين تُقلق الاستثمارات الصينية المتنامية الولايات المتحدة، ولا مؤشر أيضاً عن استكمال وزير الخارجية الأمريكي جولته إلى غرينلاند.