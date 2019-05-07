كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يتعهد بالتحقيق مع الطيار البرتغالي وفق القانون الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للقيادة العامة لقوات الجيش الوطني الليبي، سقوط طائرة يقودها مرتزق برتغالي اليوم الثلاثاء.

وقال المركز في بيان مساء اليوم الثلاثاء للمتحدث باسم الغرفة، عالقيد خالد المحجوب إن "الاستعانة بمرتزقة يعد مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي من قِبل حكومة الوفاق، وتنظيم الإخوان والمليشيات التي تتبعهم"، مؤكداً تنفيذ الطيار البرتغالي الذي وقع في الأسر، طلعات أدت لقتل مدنيين.

وقال المحجوب:"الطيار البرتغالي المرتزق يمثل نفسه ولا يمثل بلاده بالجنسية التي يحملها، ورغم عدوانه وقصف الأبرياء، إلا أننا باعتبارنا مؤسسةً شرعيةً عاملناه حسب القيم الإسلامية وعالجناه، ويجري التحقيق معه وفق القانون الدولي الإنساني، وتشريعات القوات المسلحة الليبية".