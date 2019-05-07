أردوغان ينقلب على الديمقراطية.. والمعارضة تهاجم العليا للانتخابات (فيديو)

في وقت سابق من الإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو المقبل.

قال فائق أوزتراق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن اللجنة العليا للانتخابات “قد أنكرت سبب وجودها؛ بقبول اعتراضات وطعون النظام(الحاكم) التي ليست لها أية أسسس مادية، وإلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض التركي، مساء الإثنين، بعد اجتماع طارئ للحزب برئاسة كمال قليجدار أوغلو، والذي استمر نحو 5 ساعات لتقييم القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات، حسبما رصدت منصة "مداد نيوز".

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أوزتراق الذي يشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس الحزب، أعرب في تصريحاته عن انتقادi الشديد لقرار اللجنة، واصفًا اليوم الذي صدر فيه القرار (6 مايو/أيار 2019) بـ”اليوم الأسود في تاريخ تركيا”.

وتابع قائلا “لقد تم بهذا القرار اغتصاب الإرادة الوطنية التي عبرت عنها الصناديق، بل ارتكبت جريمة قانونية في وطننا”، مشيرًا إلى أن “الخاسر هو الإرادة الوطنية التي تجلت في الصناديق، والديمقراطية التركية”.

وأوضح أن “اللجنة العليا للانتخابات قد أنكرت بقرارها هذا وجودها؛ لأنها لم تلتزم بالقوانين”.

