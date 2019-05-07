كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيريزا ماي تأسف لمشاركة بريطانيا في الانتخابات الأوروبية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم، أنها تأسف لأن بريطانيا ستجري انتخابات البرلمان الأوروبي، وأنها مصممة على إيجاد سبيل لإقرار اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع قادة الاتحاد.

وانخفض الجنيه الإسترليني نحو نصف نقطة مئوية بفعل تزايد القلق إزاء التقدم في محادثات الخروج بين الحكومة وحزب العمال المعارض ومخاوف من تعرض موقف ماي لضغط متزايد.

وسئل المتحدث باسم ماي عن التكهنات بشأن استقالتها، فقال إنه لا علم له بأي تغير في عزمها عدم الاستقالة، إلا بعد اكتمال الجزء الأول من عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.